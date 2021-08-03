Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии поздравил Никола Пашиняна

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в связи с назначением на пост премьер-министра Республики Армения направил Николу Пашиняну поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате премьер-министра РА.

В послании Михаила Мясниковича говорится:

“Ваше Превосходительство,

Уважаемый Никол Воваевич!

От имени Коллегии Евразийской экономической комиссии примите самые искренние поздравления в связи с назначением на пост премьер-министра Республики Армения.

Убежден, что Ваша деятельность на высоком государственном посту отныне будет способствовать устойчивому долгосрочному развитию армянской государственности и укреплению евразийской интеграции. Ваш богатый международный опыт управления, а также Ваши сильные личные качества являются залогом успешной и эффективной работы правительства Республики Армения, краеугольным камнем развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Желаю Вам, правительству Республики Армения, успешной деятельности во благо народа Армении и Евразийского экономического союза».