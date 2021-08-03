«Moscow Classic Ensemble» выступит в Армении с «Летним концертом»

14 августа в Концертном зале Арно Бабаджаняна Государственной филармонии Армении с «Летним концертом» выступит «Moscow Classic Ensemble».

В оригинальных аранжировках ансамбля мягко сочетаются разные музыкальные жанры. На концерте прозвучат не так часто исполняемые миниатюры и джазовые мелодии классиков. Лишь в исполнении этого ансамбля можно услышать инструментальную композицию Арама Хачатуряна «Танец с мечами» в стиле буги-вуги.

Музыканты этого ансамбля – лауреаты международных конкурсов, они всегда ищут новые мелодии и жанры. 14 августа в летней концертной программе «Moscow Classic Ensemble» прозвучат оригинальные аранжировки Арама Хачатуряна, Арно Бабаджаняна, Игоря Стравинского, Антонина Дворжака, Эдварда Грига и Модеста Мусоргского.

Коллектив августовским вечером представит публике известные произведения эстрады, ставшие классикой, и подарит публике летнее настроение.

В составе ансамбля музыканты: Андрей Юргенсон (кларнет), Максимилиан Катенин (фагот), Марк Ревин (флейта), Бекдоолот Мирзагулов (гобой), Маргарита Галкина (флейта). Солисты: Арин Калашян, Мариам Калашян, Агин Волен, Андрей Волен. Андрей Шейко (фортепиано) выступит в качестве приглашенного солиста.