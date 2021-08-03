Европейские индексы выросли - 02-08-21

МОСКВА, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.16% и составил 15568.73 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.95% и составил 6675.90 пункта, британский FTSE вырос на 0.70% и составил 7081.72 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 1635.90 пункта.