Алиев не может вести дела с США как ранее: решение Палаты представителей - первый мессидж Вашингтона

Поправка конгрессмена США Фрэнка Паллона стала первым мессиджем Вашингтона о прекращении части военной помощи Азербайджану и о том, что он уже не сможет вести дела с Соединенными Штатами так, как привык ранее.

Такое мнение в беседе с «Арменпресс» выразил исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян, напомнив, что президент Джо Байден еще во время предвыборной кампании обещал прекратить военную помощь Азербайджану.

«Сейчас, спустя несколько месяцев после избрания Байдена, Конгресс впервые имел возможность публично принять решение, и конгрессмены четко показали, что хотят сократить предоставляемую Азербайджану помощь. Примечательно, что никто из членов Конгресса не поддержал Азербайджан, и никто не поддержал программу оказания ему военной помощи», - прокомментировал Арам Амбарян, отметив, что представители Палаты в подавляющем большинстве проголосовали «за», поскольку и им, и рядовым американцам непонятно, «почему американцы должны отправлять деньги и военную помощь миллиардеру, насильнику, расисту, ведущему антиармянство Алиеву».

По словам Амбаряна, конгрессмены дали очень четкий и ясный ответ на этот вопрос, сказав, «давайте прекратим военную помощь Азербайджану».

Теперь комиссия Ай-Дат и сторонники армян приложат усилия, чтобы поправка Фрэнка Паллона была утверждена и в Сенате - в Верхней палате американского Парламента.

Но совершенно очевидно, что военная помощь Азербайджану, которая будет прекращена из-за дополнения, предложенного Паллоне, является лишь небольшой частью военной помощи Азербайджану. По словам Арама Амбаряна, это около нескольких миллионов долларов. Однако большую часть помощи оказывают программы Министерства обороны.

По словам Амбаряна, существуют различные способы остановить помощь, предоставляемую через Пентагон, один из которых - восстановить известную статью 907 Закона о поддержке свободы, другой - приостановить действие статьи 333 Закона о вооруженных силах США, который уполномочивает Министерство обороны налаживать партнерские отношения, развивать отношения с зарубежными странами, оказывая им военную помощь.

«Эти деньги предоставляются Вооруженным силам Азербайджана, они используют предоставленные технологии, оружие, военный потенциал против армян. Наивно думать, что Азербайджану можно предоставить военный потенциал, и он не станет использовать эти возможности против армян. Так действует Азербайджан. «Все, что вы ему дадите, он использует для убийства армян», - пояснил Арам Амбарян.

Глава вашингтонского бюро Армянского национального комитета затрудняется предсказать, вступит ли 907-я статья в силу снова, но обещает, что работа в этом направлении не прекратится.

«Я давно не делаю прогнозов, но это наша цель, мы работаем в этом направлении днем и ночью», - подчеркнул Арам Амбарян.

Статья 333 Закона о вооруженных силах США (10 USC § 333) уполномочивает Министерство обороны проводить программы военной помощи более чем с одной зарубежной страной. Согласно этой статье, Пентагон реализует программы «наращивания партнерского потенциала». Именно в этих рамках Пентагон предоставляет Азербайджану львиную долю военной помощи США.

28 июля Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла двухпартийную поправку (#PalloneAmendment), внесенную демократом Фрэнком Паллоне, предусматривающую изменения в статье внешнего содействия бюджета 2022 года, чтобы ограничить военную помощь, предоставляемую Азербайджану в финансовом и в военном виде. Об этом заявил Армянский национальный комитет Америки, подчеркнув, что поправка Паллоне пользуется поддержкой Армянского национального комитета.

В своем выступлении конгрессмен Фрэнк Паллоне сказал, что принятие предложенной поправки покажет, что Вашингтон решительно осуждает диктаторский режим в Баку, который угрожает безопасности региона, особенно когда эта агрессия направлена против молодой демократии, Республики Армения.

Армянский национальный комитет Америки заявил, что голосование в Палате представителей посылает мощный сигнал алиевскому диктаторскому режиму Азербайджана о том, что продолжающаяся агрессия против Армении и Арцаха не будет обеспечиваться военной помощью, финансируемой налогоплательщиками США.

Так называемая «часть 907» акта о поддержке свободы, принятого Конгрессом в 1992 году (Section 907), более известная как 907-я статья или 907-я резолюция, запрещала правительству США оказывать прямое содействие Азербайджану до тех пор, пока Азербайджан не прекратит блокаду Армении и другие применения силы в отношении Армении и Нагорного Карабаха. Однако после терактов 11 сентября президент Джордж Буш обратился к Сенату с просьбой временно отменить 907-ю статью и предоставить Азербайджану возможность содействия в рамках борьбы с терроризмом.

По данным политолога Сурена Саркисяна, за последние три года Баку получил от Вашингтона военную помощь почти на $ 100 млн.

Арам Саркисян