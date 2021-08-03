Токио-2020: борец Карен Асланян не вышел в полуфинал ОИ

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Карен Асланян начал выступления на Олимпийских играх.

Как сообщает «Арменпресс», на Олимпийских играх в Токио, Карен Асланян в весовой категории до 67 кг греко-римской борьбы победил Балинта Корпаса, представляющего Венгрию.

Во втором раунде соперником армянского борца был Мохаммад Эльсайед, представляющий Египет, Асланян уступил ему со счетом 5:7.

Карен Асланян сможет продолжить борьбу, если победивший его спортсмен выйдет в финал.

Карапет Чалян, член сборной по греко-римской борьбе, поборется за бронзовую медаль в весовой категории до 77 кг. А олимпийский чемпион Артур Алексанян вновь сразится за олимпийское золото.