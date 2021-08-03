Токио-2020: боксер Ованнес Бачков в полуфинале Олимпиады, у него как минимум бронзовая медаль

Член сборной Армении по боксу Ованнес Бачков вышел в полуфинал Олимпийских игр, обеспечив как минимум бронзовую медаль Олимпийских игр.

Как сообщает «Арменпресс», в четвертьфинале весовой категории до 63 кг Олимпийских игр в Токио, Ованнес Бачков встретился с представителем Узбекистана Эльнуром Абдураимовым и одержал над ним победу со счетом 5:0.

В предыдущих боях Ованнес Бачков обыграл представителей Антигуа, Барбуды и Азербайджана.

Ованнес Бачков в полуфинале сразится 6 августа.