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Токио-2020: тройной прыгун Леон Агасян не преодолел барьер квалификационного раунда

Токио-2020: тройной прыгун Леон Агасян не преодолел барьер квалификационного раунда

Член сборной Армении по легкой атлетике Леон Агасян не преодолел барьер квалификационного раунда Олимпийских игр.

Как сообщает «Арменпресс», в квалификационном раунде тройного прыжка, проходившем на Олимпийском стадионе Токио, Агасян попал в подгруппу B, зафиксировав результат лучшей попытки в 16,42 метра. Он не преодолел барьер квалификационного раунда.

4 августа борец вольного стиля Арсен Арутюнян в весовой категории 57 кг начнет свои бои с 1/8 финала. Бои начнутся в 11:30 по ереванскому времени. Финал состоится 5 августа.

Последний старт олимпийской сборной Армении состоится 6 августа. Борец Вазген Теванян поборется за медаль в весовой категории 65 кг, начиная с 1/8 финала. Финал состоится 7 августа.


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