Тигран Авинян оставляет пост вице-премьера

Тигран Авинян покидает пост вице-премьера, но останется членом правления партии «Гражданский договор», и будет всячески поддерживать, чтобы все реформы 2018 года были продолжены.

Как передает Арменпресс, Тигран Авинян написал о своей работе на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в начале избирательного процесса решил сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей, воздержавшись от участия в избирательной кампании. Решение было вызвано разногласиями по предвыборному списку.

«Наша борьба основана на принципах демократии, свободы и недопущения коррупции. В этом контексте приоритетом данного этапа развития нашего государства является установление и укрепление демократии (свободные, справедливые, прозрачные выборы), искоренение коррупции (непримиримая борьба с коррупцией). Основополагающий принцип также - разделение бизнеса и политики, независимо от личности. Однако в случае с предвыборным списком я не был уверен, что этот принцип соблюдался, мы никоим образом не отклонялись от него.

Тем не менее, я убежден, что разделение бизнеса и политики останется незыблемым принципом нашей команды, а потенциальные риски будут устранены. Сам я останусь членом правления партии «Гражданский договор», буду всячески поддерживать, чтобы в все наши реформы 2018 года были продолжены», - отметил Тигран Авинян.

Покидая пост вице-премьера РА, Тигран Авинян оценивает трехлетнюю работу как эффективную, говорит о прогрессе в координированных сферах.

«Прежде всего, в ходе борьбы с коронавирусом мы смогли предотвратить возможный коллапс экономики. Более того, мы не допустили ухудшения ситуации с антикризисными экономическими программами развития в социальной сфере, сельском хозяйстве, энергетике, градостроительстве, одновременно создавая реальные предпосылки для развития. Я также считаю важной разработку стратегии реформы государственного управления и достижения в области цифровизации.

Все это создает прекрасную основу для построения того государства, о котором мы мечтаем. Я благодарю народ за поддержку нашей команды, премьер-министра Республики Армения и нашу политическую команду за то, что доверили мне такую ответственную работу, а также законодателей, исполнительных органов и международных партнеров за эффективное сотрудничество. Я убежден, что работа последних трех лет окажет существенное влияние на превращение Армении в процветающее, конкурентоспособное институциональное государство. Желаю успехов новоизбранному Национальному собранию, вновь сформированному правительству в работе во благо Республики Армения и ее народа», - заключил Тигран Авинян.