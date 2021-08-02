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Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о кончине лауреата премии «Аврора» Чжо Ла Ауна

Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о кончине лауреата премии «Аврора» Чжо Ла Ауна

Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о смерти лауреата премии Аврора-2018  Чжо Ла Ауна. 

Об этом  Арменпресс сообщили из гуманитарной инициативы «Аврора». 

«Мы скорбим о смерти уважаемого юриста Чжо Ла Ауна (1941–2021), который посвятил свою жизнь борьбе с несправедливостью и защите прав народа рохинджа в Мьянме. 

Чжо Ла Аун, который провел в тюрьме в общей сложности 12 лет — за организацию мирных протестов, сбор подписей, подачу петиций и аналогичные «преступления», никогда не прекращал использовать свои знания и навыки в области прав человека для защиты прав миллионов мусульман-рохинджа, которые были вынуждены бежать из Мьянмы. Защищая права своей общины, находящейся под угрозой исчезновения на своей родине, г-ну Ауну пришлось столкнуться с проблемами как личного, так и системного характера.  Но он никогда не отступал", - говорится в заявлении. 

Согласно источнику, став обладателем премии «Аврора» за 2018 год Чжо Ла Аун  выбрал три международные организации для оказания медицинской помощи  беженцам рохинджа по всей  Юго-Восточной Азии, которым он пожертвовал сумму размере 1.000.000  долларов: Médecins Sans Frontières, MERCY Malaysia Medical Aid, Международная католическая миграционная комиссия. В целом на сегодняшний день их усилиями оказана поддержка примерно 375 000 беженцам  рохинджа, что дало им второй шанс и надежду на лучшее будущее.  

Согласно Гуманитарной инициативе «Аврора», Чжо Ла Аун стал свидетелем и лично почувствовал прямое воздействие репрессий, которые всегда применялись к общине рохинджа. 

«Вооруженный знаниями в области  права и своей неутомимой решимостью, он успешно боролся с системным неравенством в Мьянме и помог своим сестрам и братьям рохинджа добиться справедливости. 

"Аврора" выражает глубочайшие соболезнования семье г-на Чжо Ла Ауна. Его светлая  память будет жить в мировом гуманитарном сообществе», - отметили соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян, Рубен Варданян, председатель отборочной комиссии премии «Аврора»  лорд Ара Дарзи, президент Гуманитарной инициативы «Аврора» доктор Том Катина.


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