Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о кончине лауреата премии «Аврора» Чжо Ла Ауна

Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о смерти лауреата премии Аврора-2018 Чжо Ла Ауна.

Об этом Арменпресс сообщили из гуманитарной инициативы «Аврора».

«Мы скорбим о смерти уважаемого юриста Чжо Ла Ауна (1941–2021), который посвятил свою жизнь борьбе с несправедливостью и защите прав народа рохинджа в Мьянме.

Чжо Ла Аун, который провел в тюрьме в общей сложности 12 лет — за организацию мирных протестов, сбор подписей, подачу петиций и аналогичные «преступления», никогда не прекращал использовать свои знания и навыки в области прав человека для защиты прав миллионов мусульман-рохинджа, которые были вынуждены бежать из Мьянмы. Защищая права своей общины, находящейся под угрозой исчезновения на своей родине, г-ну Ауну пришлось столкнуться с проблемами как личного, так и системного характера. Но он никогда не отступал", - говорится в заявлении.

Согласно источнику, став обладателем премии «Аврора» за 2018 год Чжо Ла Аун выбрал три международные организации для оказания медицинской помощи беженцам рохинджа по всей Юго-Восточной Азии, которым он пожертвовал сумму размере 1.000.000 долларов: Médecins Sans Frontières, MERCY Malaysia Medical Aid, Международная католическая миграционная комиссия. В целом на сегодняшний день их усилиями оказана поддержка примерно 375 000 беженцам рохинджа, что дало им второй шанс и надежду на лучшее будущее.

Согласно Гуманитарной инициативе «Аврора», Чжо Ла Аун стал свидетелем и лично почувствовал прямое воздействие репрессий, которые всегда применялись к общине рохинджа.

«Вооруженный знаниями в области права и своей неутомимой решимостью, он успешно боролся с системным неравенством в Мьянме и помог своим сестрам и братьям рохинджа добиться справедливости.

"Аврора" выражает глубочайшие соболезнования семье г-на Чжо Ла Ауна. Его светлая память будет жить в мировом гуманитарном сообществе», - отметили соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян, Рубен Варданян, председатель отборочной комиссии премии «Аврора» лорд Ара Дарзи, президент Гуманитарной инициативы «Аврора» доктор Том Катина.