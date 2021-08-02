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ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе Ерасха и Кута. С нашей стороны жертв нет

ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе Ерасха и Кута. С нашей стороны жертв нет

2 августа в промежутке 11:20 до 12:00 часов  Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе в Ерасхе, а с 14:30 - в селе Кут, открыв огонь в направлении  армянских позиций из огнестрельного оружия разного калибра. 

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью Министерства обороны РА, после ответных действий подразделений Вооруженных сил РА огонь врага был подавлен. 

С армянской стороны жертв нет.


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