ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в районе Ерасха и Кута. С нашей стороны жертв нет

2 августа в промежутке 11:20 до 12:00 часов Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе в Ерасхе, а с 14:30 - в селе Кут, открыв огонь в направлении армянских позиций из огнестрельного оружия разного калибра.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью Министерства обороны РА, после ответных действий подразделений Вооруженных сил РА огонь врага был подавлен.

С армянской стороны жертв нет.