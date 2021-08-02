Акоп Симидян назначен советником премьер-министра РА
Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Акоп Симидян назначен советником премьер-министра.
"В соответствии с частью 10 статьи 9 Закона РА "Об общественной службе" назначить Акопа Симидяна советником премьер-министра", - как передает Арменпресс, говорится в решении премьер-министра РА.
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