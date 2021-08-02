Спикером НС Армении избран Ален Симонян

Национальное собрание восьмого созыва во второй раз тайным закрытым голосованием избрало председателем НС РА Алена Симоняна, выдвинутого фракцией «Гражданский договор».

Как передает Арменпресс, итоги голосования представил председатель счетной комиссии Нарек Бабаян. В голосовании принял участие 71 депутат. Ален Симонян получил 71 голос.

Кандидат от фракции «Айастан» Мхитар Закарян и кандидат от фракции «Честь имею» Артур Саргсян голосов не получили. Оппозиционные депутаты не приняли участие в голосовании.

Председательствовавший на заседании Князь Гасанов объявил, что председателем НС избран Ален Симонян. Он от имени всех поздравил Симоняна. Симонян поблагодарил за оказанное доверие.

Фракция «Айастан» выдвинула на пост председателя НС Мхитара Закаряна, кандидат фракции «Честь имею» на пост председателя НС — из фракции «Айастан», которая выдвинула Артура Саркисяна. Кандидаты от фракций «Айастан» и «Честь имею» не участвуют в первом заседании новоизбранного парламента, поскольку они в арестованы.

Мхитар Закарян был арестован 13 июля. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 308 (злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 314 (мошенничество) Уголовного кодекса РА.

Артур Саргсян был арестован 18 июля. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 308 (злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 314 (мошенничество) Уголовного кодекса РА.

2 августа первые выборы Председателя НС были прерваны из-за опечатки в фамилии одного из депутатов от оппозиции, проведены новые выборы.