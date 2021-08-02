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Валерик Кочарян освобожден от должности главы Управления боевой подготовки ГУ подготовки ВС РА

Валерик Кочарян освобожден от должности главы Управления боевой подготовки ГУ подготовки ВС РА

Указом президента РА Армена Саркисяна Валерик Кочарян освобожден от должности начальника Управления боевой подготовки Главного управления подготовки Вооруженных сил Республики Армения. 

Как  передает Арменпресс, указ опубликован на официальном сайте президента Республики Армения.


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