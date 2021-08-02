Лилит Макунц назначена Чрезвычайным и полномочным послом РА в США

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Лилит Макунц назначена Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта президента РА.

«Принимая за основание предложение премьер-министра РА и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Лилит Макунц Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Соединенных Штатах Америки сроком на четыре года (резиденция в Вашингтоне)», - говорится в указе президента РА.

Биография Лилит Макунц по ссылке.