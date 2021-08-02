Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

Лилит Макунц назначена Чрезвычайным и полномочным послом РА в США

Лилит Макунц назначена Чрезвычайным и полномочным послом РА в США

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Лилит Макунц назначена Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Соединенных Штатах Америки. 

Об этом  Арменпресс стало известно  с официального сайта президента РА. 

«Принимая за  основание предложение премьер-министра РА и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Лилит Макунц  Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Соединенных Штатах Америки сроком на четыре года (резиденция в Вашингтоне)», - говорится в указе президента РА. 

Биография Лилит Макунц по ссылке.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]