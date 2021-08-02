Гнел Саносян назначен министром территориального управления и инфраструктур РА
18:32, 2 Август, 2021
Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна, Гнел Саносян назначен министром территориального управления и инфраструктур Республики Армения.
Как передает Арменпресс, указ опубликован на официальном сайте президента РА.
Ранее решением правительства Гнел Саносян был освобожден от должности губернатора Гегаркуника. Саносян на посту министра территориального управления и инфраструктур заменит Сурена Папикяна, назначенного вице-премьером РА.
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