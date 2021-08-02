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Гнел Саносян назначен министром территориального управления и инфраструктур РА

Гнел Саносян назначен министром территориального управления и инфраструктур РА

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна,  Гнел Саносян назначен министром территориального управления и инфраструктур  Республики Армения. 

 Как  передает Арменпресс, указ опубликован на официальном сайте президента РА. 

Ранее решением правительства Гнел Саносян был освобожден от должности губернатора Гегаркуника. Саносян на посту министра территориального управления и инфраструктур  заменит Сурена Папикяна, назначенного вице-премьером РА.


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