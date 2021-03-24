Анонс мероприятий на 3 августа
18:16, Август 02, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 18:16 Анонс мероприятий на 3 августа
- 18:01 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-08-21
- 17:58 Азиатские индексы снизились - 02-08-21
- 17:54 Гнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области
- 17:53 Католикос Всех Армян направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 17:44 Парламент проведет голосование по выборам председателя НС повторно — из-за опечатки в бюллетенях
- 17:33 Президент Арцаха Араик Арутюнян провел совещание
- 17:23 В сентябре впервые будет реализована программа «Молодой посол Диаспоры». Синанян
- 17:15 Президент Арцаха Араик Арутюнян поздравил Никола Пашиняна
- 17:02 Президент Аргентины поздравил Никола Пашиняна в связи с назначением на пост премьер-министра
- 16:45 МИД Ирана назвал голословными обвинения США и Британии в причастности к атаке на танкер
- 16:20 Прокурор Армении Артур Давтян принял посла РФ в Армении Сергея Копыркина
- 16:17 Р. Петросян назначен министром окружающей среды, Н. Мкртчян - министром труда и социальных вопросов
- 16:12 Политика угодничества диктатору и бездействие ЕС приведет к новой войне: Тигран Балаян
- 16:08 Аршак Карапетян назначен министром обороны Армении
- 16:03 Сурен Папикян назначен вице-премьером
- 15:56 Президент Афганистана связал ухудшение ситуации с безопасностью с выводом сил США
- 15:42 За прошедшую неделю на номер горячей линии 119 Аппарата президента Арцаха поступило 396 звонков
- 15:34 Эта бронзовая медаль на вес золота: Артур Давтян
- 15:33 Азербайджанский суд приговорил еще двоих армянских военнопленных к 20 годам лишения свободы
- 15:30 Турция запросила помощь ЕС в тушении лесных пожаров
- 15:28 YES: Айпост запускает новую услугу
- 15:22 Премьер-министр Украины поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра
- 15:19 Аршак Карапетян будет назначен министром обороны, Сурен Папикян - вице-премьером
- 15:02 Спасательная служба планирует сформировать комиссию по этике
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12:38, 28.07.2021
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