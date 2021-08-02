Азиатские индексы снизились - 02-08-21

ТОКИО, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.82% и составил 27781.02 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.05% и составил 1940.05 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.97% и составил 3464.29 пункта, а HANG SENG вырос на 1.06% и составил 26235.80 пункта.