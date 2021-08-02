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Гнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области

Гнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области

Решением правительства РА Гнел Саносян освобожден от должности губернатора Гегаркуникской области. 

Как  передает Арменпресс, решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am. 

Гнел Саносян был назначен губернатором Гегаркуника 10 октября 2018 года.


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