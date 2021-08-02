Католикос Всех Армян направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин Второй направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с назначением на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

“Многоуважаемый премьер-министр,

По случаю Вашего назначения на ответственный пост премьер-министра Республики Армения в результате внеочередных парламентских выборов направляем Вам наши пожелания плодотворной работы.

В результате 44-дневной Арцахской войны сложившаяся в жизни нашего народа и вокруг нашей страны ситуация сегодня делает императивом обеспечение безопасности границ Республики Армения, уточнение статуса Арцаха и решение социально-экономических проблем на нашей Родине. Богоугодный способ преодолеть существующие проблемы и построить безопасную и процветающую жизнь на Родине - это разрядить внутреннюю политическую напряженность и создать атмосферу солидарности и единства на национальной арене.

Верная своему призванию, Армянская Апостольская Святая церковь должна продолжать поддерживать укрепление нашей государственности, направляя свои возможности на увеличение эффективности связей между Родиной и диаспорой, укрепление осознания национальной идентичности нашего народа во всем мире и прогресс духовной жизни.

Пусть Господь наш Небесный Своим благословением сохранит Армению и Арцах, нашу Родину, в мире и безопасности, дарует нашему народу благоустроенную жизнь и дарует Вам достижения во благо нашей Родины”.