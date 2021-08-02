Парламент проведет голосование по выборам председателя НС повторно — из-за опечатки в бюллетенях

Национальное Собрание проведет тайное голосование по выборам председателя НС повторно, поскольку в бюллетенях допущена опечатка в фамилии одного из депутатов от оппозиции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил председатель Счетной комиссии Нарек Бабаян.

«Голосование было прервано, потому что в бюллетенях была опечатка в фамилии одного из депутатов от оппозиции, поэтому мы начнем новое голосование, которое начнется через 5 минут и продлится полчаса», - сказал Бабаян.

Секретарь фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян предложила созвать еще одно, дополнительное заседание после окончания заседаний с 18:30-20:00 часов — в соответствии с Регламентом НС.

Предложение принято голосованием.

Фракция ГД выдвинула на должность председателя НС Алена Симоняна. Фракция «Айастан» выдвинула на пост председателя НС Мхитара Закаряна, кандидат фракции «Честь имею» на пост председателя НС — из фракции «Айастан», Артур Саркисян. Кандидаты от фракций «Айастан» и «Честь имею» не участвуют в первом заседании новоизбранного парламента, поскольку они в арестованы.

Представители оппозиционных фракций в голосовании не участвовали.

Мхитар Закарян был арестован 13 июля. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 308 (злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 314 (мошенничество) Уголовного кодекса РА.

Артур Саргсян был арестован 18 июля. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 308 (злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 314 (мошенничество) Уголовного кодекса РА.