Россия, США, Нидерланды, Бельгия, Польша. Программа «Шаг к дому» объединяет 130 молодых армян

Двухнедельная образовательная программа Верховного комиссара РА по делам диаспоры «Шаг к дому» объединяет 13-18-летних молодых людей, приехавших в Армению из разных стран мира.

Как передает Арменпресс, 2 августа состоялась церемония открытия 4-го этапа программы.

Глава отдела реализации программ офиса Верховного комиссара по делам диаспоры Айк Енгибарян сообщил журналистам, что «Шаг домой» будет 14-дневной лагерной программой.

«Слушатели пройдут курсы армянского языка (восточноармянский, западноармянский), уроки патриотизма, национальной песни и танца, а также ознакомятся с историческими и культурными памятниками, музеями, образовательными учреждениями, сельскими общинами, встретятся с государственными и общественными деятелями, представителями, культуры и искусства, примут участие в спортивных и культурных мероприятиях», - сказал Енгибарян.

По его словам, программа стартовала 21 июня. В программе «Шаг домой» принимают участие 130 армян диаспоры из России, США, Ливана, Грузии, Беларуси, Бельгии, Франции, Польши, Украины, Нидерландов, Великобритании и Испании.

Енгибарян подчеркнул, что пандемия сильно помешала приезду детей в Армению, но тем не менее они приехали на свою родину.

Верховный комиссар РА по делам диаспоры Заре Синанян подчеркнул, что предыдущие 3 тура прошли в довольно хорошей и веселой атмосфере. «Участники получили то, что ожидали от программы, и мы смогли выполнить то, что обещали. Думаю, четвертый этап пройдет точно так же. Дети хорошо проводят время, заводят друзей», - сказал Синанян.

Вся образовательная составляющая программы реализуется фондом Teach Armenia Foundation. Всего в программе в этом году приняли участие около 360 молодых людей из 25 стран, на каждом этапе программы было задействовано по 15 учителей и вожатые.