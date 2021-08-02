Президент Арцаха Араик Арутюнян провел совещание

2 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел совещание с целью обсуждения вопросов, связанных с государственной политикой в сфере кредитования.

Об этом Арменпресс стало известно из сообщения, распространенного аппаратом президента Республики Арцах.

Президент Арутюнян отметил, что после турецко-азербайджанской военной агрессии в 2020 г. возникли существенные проблемы в банковской сфере.

Для восполнения пробела по отказу в предоставлении кредитов населению со стороны банков на этом этапе универсальная кредитная организация «Ипотечная компания Фидес» начинает программу кредитования с определенной долей государственного субсидирования. Речь идет как о ремонте жилья, так и потребительских, и бизнес-кредитах.

«Арцахцы должны иметь возможность привлекать финансовые средства для завершения уже начатых программ и инициации новых. Особенно важно финансирование жилищных и бизнес-проектов»,- отметил президент республики и дал руководителям соответствующих структур поручения по разработке в короткие сроки принципов и механизмов государственного кредитования.