Президент Арцаха Араик Арутюнян провел совещание
2 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел совещание с целью обсуждения вопросов, связанных с государственной политикой в сфере кредитования.
Об этом Арменпресс стало известно из сообщения, распространенного аппаратом президента Республики Арцах.
Президент Арутюнян отметил, что после турецко-азербайджанской военной агрессии в 2020 г. возникли существенные проблемы в банковской сфере.
Для восполнения пробела по отказу в предоставлении кредитов населению со стороны банков на этом этапе универсальная кредитная организация «Ипотечная компания Фидес» начинает программу кредитования с определенной долей государственного субсидирования. Речь идет как о ремонте жилья, так и потребительских, и бизнес-кредитах.
«Арцахцы должны иметь возможность привлекать финансовые средства для завершения уже начатых программ и инициации новых. Особенно важно финансирование жилищных и бизнес-проектов»,- отметил президент республики и дал руководителям соответствующих структур поручения по разработке в короткие сроки принципов и механизмов государственного кредитования.
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