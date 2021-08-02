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В сентябре впервые будет реализована программа «Молодой посол Диаспоры». Синанян

В сентябре впервые будет реализована программа «Молодой посол Диаспоры». Синанян

В сентябре офис Главного комиссара РА по делам диаспоры начнет реализацию  программы «Молодой посол Диаспоры». 

Как  передает Арменпресс,  об этом   заявил в беседе с журналистами Верховный комиссар РА по делам диаспоры Заре Синанян.  

«Эта программа будет реализована впервые. Избирательный этап уже пройден, теперь ждем старта», - сказал Синанян. 

Цель проекта — поддержка молодежи Диаспоры, участвующей в укреплении отношений Армения-Диаспора, в работе по интенсификации общественной жизни и защите интересов Армении, а также  формирование динамичной сети армянской молодежи, которая  обеспечит расширенное представительство  армянской диаспоральной  молодежи наших общин со всего мира.  

«Молодой посол Диаспоры» - годичная программа. Она содержит теоретический и практический компоненты,  включает в себя ряд лекций, рабочие часы, встречи, которые дадут участникам возможность получить знания об актуальных политических, социальных и экономических проблемах Армении, и в то же время расширить свое понимание участия в общественной жизни и защиты Армянские интересы. 

Молодые люди посетят исторические и культурные достопримечательности Армении, образовательные, научные, технологические институты, а также примут участие в социальных, культурных мероприятиях и волонтерской работе.


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