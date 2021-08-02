В сентябре впервые будет реализована программа «Молодой посол Диаспоры». Синанян

В сентябре офис Главного комиссара РА по делам диаспоры начнет реализацию программы «Молодой посол Диаспоры».

Как передает Арменпресс, об этом заявил в беседе с журналистами Верховный комиссар РА по делам диаспоры Заре Синанян.

«Эта программа будет реализована впервые. Избирательный этап уже пройден, теперь ждем старта», - сказал Синанян.

Цель проекта — поддержка молодежи Диаспоры, участвующей в укреплении отношений Армения-Диаспора, в работе по интенсификации общественной жизни и защите интересов Армении, а также формирование динамичной сети армянской молодежи, которая обеспечит расширенное представительство армянской диаспоральной молодежи наших общин со всего мира.

«Молодой посол Диаспоры» - годичная программа. Она содержит теоретический и практический компоненты, включает в себя ряд лекций, рабочие часы, встречи, которые дадут участникам возможность получить знания об актуальных политических, социальных и экономических проблемах Армении, и в то же время расширить свое понимание участия в общественной жизни и защиты Армянские интересы.

Молодые люди посетят исторические и культурные достопримечательности Армении, образовательные, научные, технологические институты, а также примут участие в социальных, культурных мероприятиях и волонтерской работе.