Президент Арцаха Араик Арутюнян поздравил Никола Пашиняна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил Николу Пашиняну послание по поводу его назначения премьер-министром Республики Армения.

Об этом Арменпресс стало известно из сообщения, распространенного аппаратом президента Республики Арцах.

В сообщении, в частности, говорится: «Уважаемый господин Пашинян, вы вступаете в должность премьер-министра Республики Армения в решающий для Республики Армения и Республики Арцах период. Армянская государственность сталкивается с величайшими вызовами, которые мы можем преодолеть лишь в единстве, объединив все действенные силы.

Новому правительству Республики Армения предстоит многое сделать для укрепления позиций безопасности и внешней политики, подорванных войной, а также для обеспечения внутренней политической и экономической стабильности. Убежден, что власти Армении преуспеют в повышении роли и авторитета Республики Армения в международных отношениях, продолжат последовательную и эффективную работу по защите прав арцахских армян, ликвидации последствий войны и международному признанию Республика Арцах – во имя осуществления нашей общенациональной мечты.

Желаю Вам удачи на посту премьер-министра Республики Армения - в достойном преодолении упомянутых и других серьезных вызовов».