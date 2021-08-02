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Президент Арцаха Араик Арутюнян поздравил Никола Пашиняна

Президент Арцаха Араик Арутюнян поздравил Никола Пашиняна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил Николу Пашиняну послание по поводу его назначения премьер-министром Республики Армения. 

Об этом Арменпресс стало известно из сообщения, распространенного аппаратом президента Республики Арцах.

В сообщении, в частности, говорится: «Уважаемый господин Пашинян, вы вступаете в должность премьер-министра Республики Армения в решающий для Республики Армения и Республики Арцах период. Армянская государственность сталкивается с величайшими вызовами, которые мы можем преодолеть лишь в единстве, объединив все действенные силы.   

Новому правительству Республики Армения предстоит многое сделать для укрепления позиций безопасности и внешней политики, подорванных войной, а также для  обеспечения внутренней политической и экономической стабильности. Убежден, что власти Армении преуспеют в повышении роли и авторитета Республики Армения в международных отношениях, продолжат последовательную и эффективную работу по защите прав арцахских армян, ликвидации последствий войны и международному признанию Республика Арцах – во имя осуществления  нашей общенациональной мечты. 

Желаю Вам удачи на посту премьер-министра Республики Армения - в достойном преодолении упомянутых и других серьезных вызовов».


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