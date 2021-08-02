Президент Аргентины поздравил Никола Пашиняна в связи с назначением на пост премьер-министра

Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с назначением на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

“Господин премьер-министр,

Имею честь передать Вам свои наилучшие пожелания по случаю победы на парламентских выборах 20 июня и Вашего назначения на посту главы правительства Армении, желаю Вам успехов в Вашем управлении.





Основываясь на принципах и ценностях, которые разделяют наши страны, а также на прочных связях, объединяющих наши общества, посредством этого письма хочу выразить уверенность, что в ближайшем будущем вместе мы сможем преодолеть сложные исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня.





Подтверждаю готовность возглавляемого мною правительства продолжать укреплять традиционные узы дружбы и сотрудничества, основанные на взаимопонимании и уважении, которые объединяют Аргентину и Армению.





Присутствие на нашей земле армянской общины способствует этой близости, обогащает нашу культуру, напоминая нам о потенциале, который мы еще можем развивать во всех наших обменах. Сердечно приветствую Вас и выражаю заверения в моем глубоком уважении”.