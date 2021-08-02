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МИД Ирана назвал голословными обвинения США и Британии в причастности к атаке на танкер

МИД Ирана назвал голословными обвинения США и Британии в причастности к атаке на танкер

Обвинения представителей США и Великобритании в причастности Тегерана к атаке на японский танкер Mercer Street являются голословными и политически мотивированными. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Представитель МИД назвал вызывающими глубокое сожаление безосновательные обвинения МИД Великобритании в отношении Тегерана, которые затем повторил госсекретарь США [Энтони Блинкен]", - сообщает пресс-служба ведомства. Хатибзаде отметил, что "обвинения предъявляются без предоставления каких-либо доказательств".

По его словам, "упомянутые страны хранят молчание, когда происходят террористические акции в отношении торговых судов Ирана в Красном море и международных водах, но в то же время с явной политической предвзятостью выдвигают голословные обвинения в адрес Ирана",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг японский танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания - оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. МИД Израиля и Британии, а также госсекретарь США заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран.

 


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