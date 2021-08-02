Прокурор Армении Артур Давтян принял посла РФ в Армении Сергея Копыркина

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина. Об этом «Арменпресс» сообщили в Генпрокуратуре РА.

Стороны высоко оценили традиционно стабильные взаимовыгодные отношения между правоохранительными органами двух дружественных стран и подчеркнули необходимость наращивания усилий в борьбе с транснациональной преступностью.

С точки зрения поиска решений текущих проблем правового характера, была дана оценка продолжающимся взаимным доверительным отношениям, сложившимся между Генеральной прокуратурой Республики Армения и посольством Российской Федерации в Республике Армения.

Генеральный прокурор РА особо отметил работу, проводимую на месте представителями Следственного комитета при прокуратуре РФ по правовому обеспечению и деятельности российских миротворческих сил в Республике Арцах, пограничников, действующих в РА. Артур Давтян также поблагодарил руководство России, в частности, Генерального прокурора Российской Федерации, за их усилия по возвращению армянских военнопленных, незаконно содержащихся в Азербайджанской Республике.

В ходе встречи также были затронуты вопросы расширения сотрудничества в сфере взаимной правовой помощи, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.