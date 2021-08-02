Р. Петросян назначен министром окружающей среды, Н. Мкртчян - министром труда и социальных вопросов
Указом президента Армении Армена Саргсяна Романос Петросян назначен министром окружающей среды Республики Армения, а Нарек Мкртчян - министром труда и социальных вопросов Республики Армения.
Как передает «Арменпресс», указы опубликованы на официальном сайте президента Армении.
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