Политика угодничества диктатору и бездействие ЕС приведет к новой войне: Тигран Балаян

В своей статье, опубликованной на сайте Общественного телевидения Нидерландов, посол Тигран Балаян коснулся неадекватных действий ЕС относительно провокаций диктатора Азербайджана, что создает предпосылки для новой войны со стороны Баку.

«Арменпресс» ниже представляет статью Тиграна Балаяна.

«С момента окончания 44-дневной азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха (Нагорного Карабаха) Азербайджан постоянно нарушает положения заявления о прекращении боевых действий. Неадекватные действия и политика ЕС, направленная на то, чтобы угодить правящему в Баку, одному из самых коррумпированных и деспотичных режимов в мире, приводят к новым военным столкновениям, унося молодые жизни.

Как я уже неоднократно предупреждал, диктатор Азербайджана, вдохновленный своей безнаказанностью, продолжит свои агрессивные действия, он уже подвел регион к грани новой войны. Алиев, которого не признали виновным в военных преступлениях, документально подтвержденных «Human Rights Watch», теперь с гордостью заявляет, что он разрешил нагорно-карабахский конфликт с помощью силы, даже не принимая во внимание последствия, будучи убежденным, что он неуязвим.

В попытке ввести в заблуждение международное сообщество, оправдать свои грехи, Азербайджан начал выдвигать зеркальные обвинения, поскольку это лучший способ отвлечь внимание международного сообщества от своих действий. Более того, в ответ на требования международного сообщества освободить всех военнопленных, удерживаемых в качестве заложников, Баку начал проводить над ними ложные судебные процессы по сфабрикованным обвинениям. Вопреки заявлению от 9 ноября об обязательстве вернуть всех военнопленных, взятых в заложники в соответствии с международным гуманитарным правом, Баку выдвинул ложную повестку в отношении карт минных полей.

Эта псевдоповестка еще более расширилась посредством поощрительных заявлений чиновников ЕС, которые «аплодировали передаче карт минных территорий и обмену военнопленными», посещали Алиева в Баку, выражая готовность, как обычно, продолжать сотрудничество с диктатором.

Окрыленный своей безнаказанностью, Ильхам Алиев усилил свои территориальные амбиции в отношении Армении, пообещав вернуться «на землю своих предков». Более того, он говорил об этих устремлениях, стоя рядом с президентом Совета Европы. А затем «похвалил» его, за то, что тот не использовал термины «статус» и «Нагорный Карабах», отметив, что Армения должна сделать выводы.

Это делает очевидным то обстоятельство, что подход ЕС «продолжать, как будто ничего не произошло», нейтральная позиция и «призывы к обеим сторонам» не только не способствуют стабильности, но и поощряют Азербайджан быть более агрессивным как в своей риторике, так и в действиях. Алиев, будучи убежденным, что никто не может его остановить, думает, что он волен делать то, что захочет, нет предела, который он не готов переступить.

Проблема в том, что ЕС и его страны-члены несерьезно относятся к продолжающимся угрозам Алиева и к воинственным заявлениям, как это было в случае угроз от ИГИЛ или Талибана, или когда год назад Армения предупреждала, что диктатор собирается начать агрессивную войну, и что безопасность и стабильность в регионе находятся под угрозой.

Для тех, кто принимает решения в Брюсселе и в других странах, должно быть ясно, что любое обещание продолжать отношения с режимом Алиева и Баку «как обычно» служит стимулом для ухудшения ситуации, осуществления провокационных и агрессивных действий. В этом плане, предосудительный, пропагандистский визит послов в Шуши, подвергнутый этническим чисткам, несет особую ответственность.

Между тем, в отличие от политики «двойственности» и «нейтралитета» ЕС, Азербайджан не только предпринимает действия противоречащие призывам и ожиданиям Европы, но и присоединяется к турецким провокациям на Кипре, отправляя высокопоставленную делегацию на оккупированную северную часть Кипра и обещая признать его, тем самым игнорируя ЕС и его ценности и политику.

Примечательно также, что Алиев пытается воспрепятствовать размещению независимой наблюдательской миссии с целью контроля ситуации на границе Армении и Азербайджана так, как заблокировал этот процесс еще в 2016 году. Этому есть очень очевидное объяснение․ Сторона, готовящаяся к новой войне, в наблюдателях не нуждается. Она провоцирует, усиливает и организует новые военные действия.

Европейцы должны серьезнее отнестись к чрезвычайно опасной ситуации в регионе и действовать в соответствии с ней. Они должны объединиться в защите тех ценностей, в которые они верят, что требует четких шагов по снижению агрессии. Санкции ЕС, в соответствии с постановлениями Палаты представителей, являются единственным способом заставить лидера Азербайджана соблюдать нормы международного права.

К сожалению, нам уже не вернуть мужчин, мальчиков, женщин и детей, убитых режимом Алиева, но мы можем привлечь к ответственности тех, кто нарушает права человека - Ильхама Алиева и его окружение».