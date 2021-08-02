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Сурен Папикян назначен вице-премьером

Сурен Папикян назначен вице-премьером

Президент Республики Армения Армен Саргсян подписал указ о назначении Сурена Папикяна вице-премьером.

 Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента РА.

Сурен Папикян 11 мая 2018 год  года был назначен министром территориального управления и развития Республики Армения. После завершения внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года, и формирования правительства 18 января 2019 года он вновь был назначен министром территориального управления и развития Республики Армения.

После изменений структуры правительства 1 июня 2019 года Папикян вновь был назначен уже министром территориального управления и инфраструктуры.


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