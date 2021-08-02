Президент Афганистана связал ухудшение ситуации с безопасностью с выводом сил США

Президент Афганистана Ашраф Гани связал ухудшение ситуации с безопасностью в стране с неожиданным решением Соединенных Штатов вывести свои силы с афганских территорий. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал 1TV.

"За последние три месяца мы столкнулись с неожиданной ситуацией вследствие внезапного решения США о выводе своих войск", - приводит телеканал слова Гани. Президент также добавил, что уважает решение Вашингтона, но знает, что оно будет иметь последствия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления по ряду направлений.