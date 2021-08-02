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За прошедшую неделю на номер горячей линии 119 Аппарата президента Арцаха поступило 396 звонков

За прошедшую неделю на номер горячей линии 119 Аппарата президента Арцаха поступило 396 звонков

На номер горячей линии 119, задействованный Аппаратом президента Республики Арцах, с 26 по 30 июля поступило 396 звонков.

Большинство звонков было связано с программой государственного финансового содействия, направленного на выполнение кредитных обязательств, предоставление жилья, ремонт поврежденных домов, выплату компенсации за утраченное имущество, а также проблемы вынужденных переселенцев.

Для ответов на пропущенные звонки и для уточнения вопросов, информации, консультации, выявления проблем и в других целях сотрудники горячей линии сделали 117 звонков.


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