За прошедшую неделю на номер горячей линии 119 Аппарата президента Арцаха поступило 396 звонков

На номер горячей линии 119, задействованный Аппаратом президента Республики Арцах, с 26 по 30 июля поступило 396 звонков.

Большинство звонков было связано с программой государственного финансового содействия, направленного на выполнение кредитных обязательств, предоставление жилья, ремонт поврежденных домов, выплату компенсации за утраченное имущество, а также проблемы вынужденных переселенцев.

Для ответов на пропущенные звонки и для уточнения вопросов, информации, консультации, выявления проблем и в других целях сотрудники горячей линии сделали 117 звонков.