Эта бронзовая медаль на вес золота: Артур Давтян

Для Артура Давтяна, члена сборной Армении по гимнастике, бронзового призера Олимпийских игр, бронзовая медаль, завоеванная на играх в Токио, на вес золота.

«Если честно, я недоволен своим выступлением. Первый прыжок прошел хорошо, во втором я не сделал того, что мог. На тренировках это получалось очень хорошо. Проблема была в лишнем шаге во время второго прыжка. Эта бронзовая медаль для меня на вес золота. Этот результат - золотой результат для нас», - как сообщает «Арменпресс», заявил он журналистам в Токио.

По словам Артура Давтяна, он очень гордится тем, что привезет в Армению медаль. «Без грусти, скажу, что третье место лучше, чем ничего. Но я видел, что был шанс на золотую медаль. Я благодарен нашим тренерам, журналистам, которые ждали этого. Мы сломали лед и показали, что в такой плохой ситуации мы можем выигрывать олимпийские медали. Новое поколение должно верить, что олимпийские медали возможны», - подчеркнул он.

Артур Давтян, член сборной Армении по спортивной гимнастике, стал бронзовым призером Олимпийских игр. Артур Давтян в финале прыжков с шестом на XXXII летних Олимпийских играх в Токио набрал 14 733 очка и занял третье место. Золотую медаль завоевал представитель Кореи Йохаван Шин, набравший 14 783 балла, а серебряным призером стал Денис Абилиазин из олимпийской команды России.