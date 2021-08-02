Азербайджанский суд приговорил еще двоих армянских военнопленных к 20 годам лишения свободы

Азербайджанский суд завершил суд еще над двумя армянскими военнопленными по уголовным делам, возбужденным по сфабрикованным обвинениям.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, Ясамальский районный суд Баку приговорил армянских военнопленных Алешу Хосровяна и Людвига Мкртчяна к 20 годам лишения свободы.

Первые десять лет они проведут в тюрьме, другая часть заключения - в исправительной колонии строгого режима.

Алеша Хосровян и Людвиг Мкртчян обвиняются в «пытках и жестоком обращении» с азербайджанцами во время первой Арцахской войны.

Азербайджан продолжает не выполнять свои обязательства по положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, возвращение пленных.

В 9-м пункте подписанного премьер-министром Республики Армения, президентом Азербайджанской Республики и президентом Российской Федерации заявления отмечается, что должно быть осуществлено возвращение военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц и обмен телами погибших, однако Азербайджан продолжает не выполнять свои обязательства.