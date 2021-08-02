Премьер-министр Украины поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт AnalitikaUA.net . В поздравительном послании, в частности, говорится:

«Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим назначением на должность премьер-министра Республики Армения. Уверен, что Ваш профессионализм и политический опыт будут способствовать установлению партнерских отношений между Украиной и Арменией.

Хочу заверить Вас, что правительство Украины готово к конструктивному и взаимовыгодному развитию армяно-украинского сотрудничества во всех сферах.

Надеюсь, что проведение очередного заседания армяно-украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества значительно расширит торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Господин премьер-министр, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в Вашей ответственной деятельности во благо армянского народа».