Спасательная служба планирует сформировать комиссию по этике

На ежемесячном заседании МЧС 2 августа и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян представил назначенного начальника Управления государственного резерва Грачья Еремяна и назначенного помощника министра генерал-майора Врежа Габриеляна. Об этом «Арменпресс» уведомился из сообщения МЧС РА.

Андраник Пилоян поздравил обоих со вступлением на должность, выразив уверенность, что они с большой ответственностью будут выполнять свои обязанности.

С докладами о проделанной в июле работе выступили исполняющая обязанности генерального секретаря МЧС Арменуи Григорян, заместитель начальника управления по разработке политики управления рисками бедствий Армен Карапетян, начальник юридического управления Вардан Ачемян, временно исполняющий обязанности директора ГНКО «Территориальная служба сейсмической защиты» Сос Маргарян и директор Спасательной службы Армен Гаспарян. Полковник Гаспарян предложил создать комиссию по этике спасательной службы, обозначил ее основные функции и высказал свою позицию по формированию комиссии. Руководители подразделений не возражали, были высказаны положительные отзывы. Для дальнейшего обсуждения было решено создать рабочую группу.

В конце заседания были даны поручения по дисциплине и повышению эффективности работы.