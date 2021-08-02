Токио-2020: Гимнаст Артур Давтян - бронзовый призер Олимпийских игр

Артур Давтян, член сборной Армении по спортивной гимнастике, стал бронзовым призером Олимпийских игр.

Как сообщает «Арменпресс», Артур Давтян в финале прыжков с шестом на XXXII летних Олимпийских играх в Токио набрал 14 733 очка и занял третье место.

Золотую медаль завоевал представитель Кореи Йохаван Шин, набравший 14 783 балла, а серебряным призером стал Денис Абилиазин из олимпийской команды России.

Артур Давтян - член сборной Армении по гимнастике, победитель чемпионата Европы и вторых Европейских игр. До этого он участвовал в Олимпийских играх в Лондоне и в Рио. Артур Давтян родился 8 августа 1992 года. В 1998 году в возрасте 7 лет он начал заниматься гимнастикой в спортивной школе Альберта Азаряна. Артур Давтян - член сборной Армении по гимнастике с 2008 года.