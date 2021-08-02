Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Нарек Мкртчян освобожден с должности первого заместителя министра труда и социальных вопросов.

«Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения «Об общественной службе», Нарек Мкртчян освобожден с должности первого заместителя министра труда и социальных вопросов», - как сообщает «Арменпресс», это говорится в решении премьер-министра Армении.