Нарек Мкртчян освобожден с должности первого заместителя министра труда и социальных вопросов
14:26, 2 Август, 2021
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Нарек Мкртчян освобожден с должности первого заместителя министра труда и социальных вопросов.
«Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения «Об общественной службе», Нарек Мкртчян освобожден с должности первого заместителя министра труда и социальных вопросов», - как сообщает «Арменпресс», это говорится в решении премьер-министра Армении.
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