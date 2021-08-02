Токио-2020: Артур Алексанян поборется за золото, Карапет Чалян - за бронзу

Члены сборной Армении по греко-римской борьбе Карапет Чалян и Артур Алексанян завершили свсои выступления в полуфинале Олимпийских игр.

Как сообщает «Арменпресс», Карапет Чалян в полуфинале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 77 кг соревновался с Акзолом Махмудовым из Кыргызстана, проиграв со счетом 2:6. Он поборется за бронзовую медаль Олимпийских игр. Карапет Чалян будет соревноваться с Мохаммадали Хера из Ирана. Бой состоится 3 августа.

Олимпийский чемпион Артур Алексанян в полуфинале весовой категории 97 кг соревновался с Мохаммадали Сарави из Ирана. В ходе борьбы, когда Алексанян уже одерживал победу со счетом 3:1, он растянул мышцу, но продолжил ее. В итоге Артур Алексанян выиграл со счетом 1:4.

В финале Алексанян сразится с Мусой Евлоевым, представляющим Россию.

Ранее в стартовом поединке Карапет Чалян (77 кг) померился силами с Ялгасбаем Бердымуратовым из Узбекистана. Карапет Чалян одержал победу со счетом 5:0. Затем Карапет Чалян соревновался с Александром Чехиркиным из олимпийской команды России и выиграл со счетом 2:1. Олимпийский чемпион Артур Алексанян (97 кг) сразился с Узуром Джузупбековым из Кыргызстана и выиграл со счетом 4:1. Затем он победил Арви Саволайнена со счетом 1:5.