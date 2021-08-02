В  храме «Гарни» состоится концерт Московского духового оркестра

13 августа в 19:00 по инициативе общественной организации «Культурный центр Терян» в храме «Гарни» состоится необычный благотворительный концерт с участием Московского духового оркестра.

В программе прозвучат произведения A․Хачатряна, А. Бабаджаняна, К. Дж. Дебюсси, И. Ф ․ Стравинского, Э. Грига и др.

Там же пройдет выставка-продажа. Будут представлены изделия наших соотечественников, перемещенных из Арцаха. Что даст участникам возможность заработать, станет стимуляцией их дальнейшей адаптации к послевоенной жизни.

На вырученные от концерта средства организаторы мероприятия планируют приобрести музыкальные инструменты для детей семей, перемещенных из Гадрута и из Шуши и проживающих в городах разных регионов Армении, которые учились в музыкальных школах Республики Арцах и теперь нуждаются в музыкальных инструментах.