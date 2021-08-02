Число жертв наводнений в провинции Хэнань возросло до 302

Число погибших в результате вызванных ливнями наводнений в центральной китайской провинции Хэнань выросло до 302, 50 человек пропали без вести. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Ранее региональная служба по чрезвычайным ситуациям проинформировала о 99 жертвах.

16 июля на провинцию Хэнань обрушились проливные дожди, которые вызвали паводки и затопления. 29 июля власти региона сообщили, что от стихийного бедствия пострадали почти 14 млн жителей провинции. Потоки воды затопили свыше 1 млн га сельскохозяйственных угодий, а также разрушили или повредили 840 тыс. жилых зданий.