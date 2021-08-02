В общине Эребуни открылся новый филиал Америабанка

Америабанк открыл новый филиал - «Эребуни», он находится по адресу г. Ереван, ул. Эребуни 17/1, торговый центр «Эребуни Молл».

Филиал работает с понедельника по пятницу, с 10:30 до 18:15.

Филиал «Эребуни» предлагает услуги на льготных условиях всем тем физическим и юридическим лицам, которые станут клиентами Америабанка, открыв счет в филиале «Эребуни» до 31 декабря текущего года.

Филиал «Эребуни» предлагает следующие услуги на особых условиях.

Кампания для физических лиц:

Одна дебетовая или кредитная карта без платы за обслуживание за первый год

Бесплатное предоставление услуг Онлайн/Мобайл банкинга

Бесплатный счет с полным пакетом услуг

Visa-стикер с годовой оплатой за обслуживание 1 500 драмов РА вместо 3000 драмов РА.

Кампания для юридических лиц:

Предоставление услуг Онлайн/Мобайл банкинга с бесплатным обслуживанием за первый год

По одной платежной карте 2 руководителям компании без комиссии за обслуживание за первый год

Бизнес-карта без комиссии за обслуживание за первый год.

Филиал «Эребуни» оснащен всеми возможностями как для традиционного, так и для онлайн-банкинга: банкомат с функцией снятия и зачисления наличных, платежный терминал, приветливый персонал и комфортная обстановка.

В филиале будут предоставляться все услуги, предлагаемые Америабанком. С начала сентября филиал «Эребуни» перейдет на продленный график работы: с понедельника по воскресенье с 10:30 до 21:15.

Полный список филиалов Америабанка с продленным графиком работы:

Филиал «Аршакуняц», РА, г. Ереван, 0026, пр. Аршакуняц 34/3, торговый центр «Ереван Молл», 2-й этаж

Филиал «Аршакуняц Плюс», РА, г. Ереван, 0026, пр. Аршакуняц 34/3, торговый центр «Ереван Молл», 1-й этаж, рядом с супермаркетом «Карфур»

Филиал «Еритасардакан», РА, г. Ереван, 0009, ул. Исаакяна 22/8

Филиал «Кочар», РА, г. Ереван, 0012, ул. Папазяна 8, торговый центр «Рио Молл»

Филиал «Нор-Норк», РА, г. Ереван, 0056, пр. Гая 16, торговый центр «Мегамолл Массив»

Филиал «Далма», РА, г. Ереван, 0082, Цицернакабердское шоссе 3, торговый центр «Далма Гарден Молл»

Филиал «Маштоц», РА, г. Ереван, 0082, пр. Маштоца 20/4, подземный переход № 1 ЗАО «Америабанк».

Америабанк – динамично развивающийся банк Армении, он является одним из крупнейших и наиболее стабильных финансовых учреждений страны. ЗАО «Америабанк» - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные услуги в комплексном пакете. Для более подробной информации можете посетить нашу страницу www.ameriabank.am , или позвонить по номеру +37410 56 11 11.

Америабанк контролируется Центральным банком Республики Армения