Обнаружено тело военнослужащего АО, покинувшего воинскую часть при неизвестных обстоятельствах

Армия обороны Арцаха сообщает, что 31 июля, около 11:30, в результате поисковых работ, в 2,5 км от места постоянной дислокации одной из воинских частей, расположенных в северном направлении, было обнаружено тело Паргева Нверовича Маргаряна, военнослужащего АО, 1989 г. р., покинувшего воинскую часть при невыясненных обстоятельствах.

«Для выяснения подробностей инцидента назначено следствие. Министерство обороны Республики Арцах разделяет горечь утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и коллегам погибшего военнослужащего», - как передает «Арменпресс» говорится в сообщении Армии обороны.