В Армении уже есть штамм COVID-19 «Дельта»
13:11, 2 Август, 2021
Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения, Армяно-Российский Славянский университет и Институт молекулярной биологии Национальной академии наук провели совместное молекулярно-генетическое тестирование положительных образцов ПЦР на COVID-19.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Минздраве РА.
В 4 из 30 взятых проб был обнаружен британский штамм, а в 25 - штамм «Дельта».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен