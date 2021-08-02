В Армении уже есть штамм COVID-19 «Дельта»

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения, Армяно-Российский Славянский университет и Институт молекулярной биологии Национальной академии наук провели совместное молекулярно-генетическое тестирование положительных образцов ПЦР на COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Минздраве РА.

В 4 из 30 взятых проб был обнаружен британский штамм, а в 25 - штамм «Дельта».