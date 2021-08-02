Гагик Джангирян вкратце представил основную, проделанную за 4 месяца работу

Гагик Джангирян, исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета, подвел итоги работы, проделанной за последние 4 месяца.

Как сообщает «Арменпресс», Джангирян отметил, что в этот период они были одними из основных инициаторов внесения поправок в большой пакет Судебного кодекса РА.

«Этот кодекс сейчас оспаривается в Конституционном суде. К сожалению, нынешний вариант стал предметом жарких споров в политически ориентированной юридической аудитории. Нам нужно дождаться решения КС. Следующей нащей задачей была деятельность Совета Минюста. Мы, как суд, приняли два важных и прецедентных решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судей Лусине Абгарян и Вардана Григоряна. Эти решения касаются досудебного производства, вопросов обоснованного подозрения (виновности) в рамках судебного контроля, также судебного контроля - разделения прокурорского контроля, вопросов дифференциации доказательной базы, используемой в ходе судебного разбирательства, и т. д. Мы разослали их всем судьям, рассматривающим уголовные дела, с целью не наказывать, а предотвращать такое поведение. Судебный контроль над досудебным производством и прокурорский контроль должны быть отделены друг от друга», - сказал Джангирян.

По его словам, за этот период был проведен ряд важных исследований с использованием возможностей отдела мониторинга и анализа судебной статистики Судебного департамента. Они касались рассмотрения ходатайств о предварительном заключении в ходе досудебного производства, анализа их динамики за последние 5 лет, а также практики отправки судей в отпуск и сроков рассмотрения.

Гагик Джангирян коснулся также условий зданий судов, что, по его мнению, это очень важно для нормального функционирования судов.

«Есть суды, обеспеченные хорошими условиями, но есть и суды, находящиеся в крайне плохом состоянии. Часть здания Гаварского суда Гегаркуникской области уже под наклоном, в Мартуни здание суда находится в неутешительном состоянии, зала заседаний нет, освещения нет и т. д. . Та же ситуация и в зданиях судов Сисиана и Талина»,- сказал и. о. председателя ВСС и добавил, что в рамках областных визитов все эти здания уже инвентаризированы, и постепенно начнется разрешение этих проблем.