Известны кандидаты на пост председателя НС: кандидат от фракции «Честь имею» - из фракции «Айастан»

Три фракции Национального собрания восьмого созыва выдвинули своих кандидатов на пост председателя НС.

Как передает «Арменпресс», на первом заседании НС руководитель фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян представил кандидата от ГД на пост председателя НС. «ГД выдвигает кандидатуру Алена Робертовича Симоняна», - представил он.

Сейран Оганян из блока «Айастан» сообщил, что от имени фракции они выдвигают кандидатуру Мхитара Закаряна.

В свою очередь Артур Ванецян из фракции «Честь имею» сообщил, что на пост председателя НС представляется депутат от блока «Айастан» Артур Саркисян.

Член блока «Айастан» Арцвик Минасян, представляя кандидата, в своем выступлении сказал: «Фракция представила кандидатуру Мхитара Закаряна не только по той причине, что на данный момент есть факт нарушения основополагающего права, предусмотренного Законом «Регламент НС», касающийся того, что Мхитар Закарян, будучи избранным депутатом НС, сегодня отсутствует в этом зале, и не по своей воле, он находится в незаконном заключении», - сказал он.

Он добавил, что они последовательно будут бороться за освобождение своих товарищей.

Арцвик Минасян подчеркнул, что речь о человеке, который с первого дня Арцахской войны стоял на передовой линии обороны Родины.

Председатель НС избирается тайным голосованием, большинством голосов от общего количества депутатов.

Артур Саргсян был задержан 18 июля. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 (служебный подлог) Уголовного кодекса РА.

Мхитар Закарян был задержан 13 июля. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление служебным положением) и часть 1 статьи 314 (мошенничество) Уголовного кодекса РА.