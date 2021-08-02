Арман Антонян, член фракции "Мой шаг", получил ножевое ранение
12:22, 2 Август, 2021
ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Арман Антонян, член фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана, был ранен ножом в своем доме в городе Нор Ачн Котайкской области 1 августа около 13:00.
Об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета РА Вардан Тадевосян в беседе с «Арменпресс».
«Арман Антонян получил 11 ножевых ранений. «Уголовное дело возбуждено в отношении 147 (нарушение неприкосновенности квартиры), 118 (избиение), 34-104, часть 2, пункт 7 (покушение на убийство группой лиц или организованной группой)», - сказал Тадевосян. .
Секретарь фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Армен Галджян написал на своей странице в Facebook, что 1 августа около 13:00 несколько человек в масках, с дубинками и ножами ворвались в Котайкской области в дом члена фракции «Мой шаг», Совета старейшин Еревана Антоняна Армана.
«Он был сильно избит, порезан, состояние Армана Антоняна оценивается как крайне тяжелое, возбуждено уголовное дело. По предварительной оценке, случившееся может быть связано с деятельностью Армана Антоняна [в Совете старейшин], я не хочу сейчас сообщать другие подробности, чтобы не мешать предварительному расследованию», - сказал Галджян, добавив. что фракция «Мой шаг» решительно осуждает случившееся, и что правоохранительные органы как можно скорее раскроют случившееся, а виновные будут привлечены к ответственности в полную силу закона.
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