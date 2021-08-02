Альянс «Айастан» выдвинет Ишхана Сагателяна заместителем спикера оппозиционного НС
12:12, 2 Август, 2021
ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На должность заместителя спикера НС будет выдвинут член блока НС РА "Армения" Ишхан Сагателян.
Как сообщает«Арменпресс», об этом Ишхан Сагателян сказал на брифинге для журналистов. Вначале он отметил, что вопрос заместителей председателя НС, комиссий второстепенен в контексте проблем, стоящих перед страной. Когда журналисты настаивали на вопросе выдвижения кандидатуры заместителя председателя НС, Ишхан Сагателян упомянул, что они будут выдвигать кандидата. На вопрос журналистов, будет ли им именно он, Сагателян ответил. "Да."
Касаясь возможных бойкотов во время первого заседания 8-й сессии, начатой в Национальном Собрании, Ишхан Сагателян отметил, что это политический процесс, при необходимости они придут в Национальное Собрание, при необходимости они будут бойкотировать, чтобы продвигать свои политические повесткидня.
Первое заседание новоизбранного Национального Собрания не проходит гладко, оппозиционный блок «Айастан» требует обеспечить участие двух своих арестованных коллег - бывшего мэра Мегри Мхитара Закаряна и бывшего мэра Сисиана Артура Саркисяна. Фракция власти призывает не мешать нормальной деятельности НС, отмечают, что оппозиционные коллеги арестованы до получения депутатского мандата.
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