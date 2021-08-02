В Армении подтверждено 137 новых случаев COVID-19, 147 человек выздоровели
11:13, 2 Август, 2021
ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на к 11:00 2 августа в Армении подтверждено 137 новых случаев заболевания, выздоровели 147 граждан, зарегистрировано 2 новых случая смерти. За один день было проведено 4224 теста. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 350 559 человек.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.
Всего было подтверждено 230 476 случаев заболевания коронавирусом, из которых 220 133 были вылечены, а 4621 закончились смертельным исходом. 4600 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавирусной болезни.
Зафиксировано 1122 случая смерти при коронавирусной инфекции, но смерть наступила от другого заболевания.
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