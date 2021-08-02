Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

В Армении подтверждено 137 новых случаев COVID-19, 147 человек выздоровели

В Армении подтверждено 137 новых случаев COVID-19, 147 человек выздоровели
ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на к 11:00 2 августа в Армении подтверждено 137 новых случаев заболевания,  выздоровели 147 граждан, зарегистрировано 2 новых случая смерти. За один день было проведено 4224 теста. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 350 559 человек.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего было подтверждено 230 476 случаев заболевания коронавирусом, из которых 220 133 были вылечены, а 4621 закончились смертельным исходом. 4600 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавирусной болезни.

Зафиксировано 1122 случая смерти при коронавирусной инфекции, но смерть наступила от другого заболевания.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]