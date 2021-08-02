Честное и справедливое управление может изменить ситуацию, преодолеть разочарование: президент РА

Президент Армении Армен Саркисян поиск путей выхода из глубокого и многослойного кризиса назвал приоритетным, для чего необходимо исключить раскол. Он подчеркнул возможность, предоставленную избранному Национальному собранию, разработать и осуществить реальные, стратегические программы, нацеленные на будущее.

Президент пожелал всем депутатам успехов, продуктивной работы, поблагодарил граждан за то или иное выражение своих позиций, чем они выразили свое участие в государственной, политической и общественной жизни страны.

Обращаясь к представленным в Парламенте силам, президент сказал: «Вам была предоставлена возможность разработать, а затем реализовать реальные, стратегические программы, нацеленные на будущее.

Граждане Армении ожидают, что будут найдены решения существующих проблем, будет продемонстрирована воля, которая направит Армению к развитию, к будущему. Это будущее должно быть построено на видении сильного, сбалансированного, прогрессивного государства. Будущее заключается не в интересах кого-либо из нас или какой-либо отдельной партии, будущее - это мы в целом, объединенные общей исторической памятью, а также долгом перед нашими детьми, нашими предками, которые веками боролись за свое собственное независимое государство. Мы обязаны глубоко осознать и оценить существование нашей государственности».

Саргсян подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы защитить и сохранить государственность Армении. По его словам, суть эффективного управления, прежде всего, заключается в честности и в ответственности. «Попытки представить желаемое за действительность, демагогия и популизм - путь в тупик. Мы должны честно, открыто, прямо говорить о существующих проблемах, трезво и холодно оценивать наши реальные возможности, иметь смелость признавать свои недостатки, ошибки, нести за них ответственность. Каждый из нас должен чувствовать ответственность за будущее своей страны, своей государственности. Только честное и справедливое управление может изменить ситуацию, преодолеть разочарование, посеять оптимизм, восстановить и укрепить связь между гражданином и государством», - сказал президент.

По словам президента, настало время иметь государство, которое со всей ответственностью выполняет свои основные функции, в том числе обеспечение безопасности границ и населения, защиту суверенитета и территориальной целостности, справедливое решение проблемы Арцаха, развитие экономики, науки и культуры и т. д.

«Сегодня поиск выхода из глубокого, многоуровневого кризиса является нашей приоритетной задачей. Очевидно, что в этом контексте первостепенно - исключить разобщение. Мы не можем позволить кому-либо разобщить наших людей по географическим, политическим или любым другим критериям. Главной целью всех нас должно быть сохранение, защита, развитие нашей государственности, разобщение и внутренняя вражда только уводят нас от этой цели, ослабляют основы государственности», - сказал президент Республики Армения.

Он подчеркнул, что залог безопасности - это единство. Президент также добавил, что Армения должна стать частью новых мировых тенденций, быть конкурентоспособной.